GF Vip, Carolina Marconi nel cast: l’indiscrezione

Continuano a fioccare indizi sui prossimi nomi che faranno parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 dal mese di settembre con la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Questa volta sono direttamente le pagine social del “GF Vip” che hanno svelato un nuovo concorrente con una clip seguita da una didascalia piuttosto cripitica del prossimo vippone pronto a entrare nella Casa più spiata d’Italia: “L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo”.

I fan si sono immediatamente scatenati in merito all’ultimo indovinello pubblicato dagli autori del “Grande Fratello Vip”, ove sono usciti vari nomi tra cui quello più gettonato è quello di Teresa Langella. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, come rivelato dalle ultime indiscrezione, sarebbe pronta a creare un nuovo triangolo amoroso insieme al fidanzato per le dichiarazione dell’influencer Asia Gianese.

La nuova vippona che farà parte del “GF Vip”

Molto probabilmente Teresa potrà far comunque parte del cast, ma secondo il giornalista Davide Maggio l’indizio in questione potrebbe non essere riferito a lei: “Sta per tornare nel reality che l’ha resa famosa 18 anni fa. L’indizio pubblicato sugli account ufficiali del Grande Fratello Vip svela la presenza di Carolina Marconi tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini per animare la settima edizione del reality, in onda su Canale 5 da lunedì 19 settembre 2022. Il nome non è nuovo ai seguaci Instagram di Davide Maggio che qualche settimana fa aveva lasciato intendere il suo ingresso nella casa”.

L’ex gieffina, dopo la sua partecipazione nel 2004 alla versione non famosa del “GF”, ha partecipato in vari programmi come “Tintoria Show” e “On the Road”, oltre che dedicarsi al mondo della musica pubblicando “Que Horror (Las Hermanas)”, “Move To The Fiesta”, “Patatina” e “Abalasa”.