GF Vip, Carolina Marconi in lacrime: "Sono qui per dimostrare alle donne che si può tornare a sorridere dopo il tumore"

Il primo esordio televisivo di Carolina Marconi avvenne nel 2004 proprio con il “Grande Fratello” dedicato ai non famosi. La quarta edizione, condotta all’epoca da Barbara D’Urso, vede l’italovenezuelana classificarsi in quinta posizione, dietro a Serena Garitta, Patrick Ray Pugliese, Katia Pedrotti e Tommaso Vianello (o Tommy Vee).

È passata ormai un’epoca da quella partecipazione e Carolina negli anni si è tolta vari sfizi televisivi e non solo. Tuttavia nel 2021 ha annunciato ai suoi fan di avere un tumore, venendolo a sapere per puro caso mentre si sottoponeva ai diversi esami richiesti per la fecondazione assistita, una strada che lei e il suo partner, cioè l’ex calciatore Alessandro Tulli, hanno deciso di percorrere non riuscendo ad avere un bambino.

Carolina Marconi e i suoi desideri per il futuro

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, Carolina parte dall’inizio e racconta di come ha scoperto di avere un tumore: “Io stavo facendo le cure per avere un figlio. Ma il dottore mi ha detto: ‘Carolina siediti’, mi ha detto che avevo un tumore. Alessandro mi ha calmata, mi ha detto che dovevo fare la chemioterapia perché mi avrebbe salvato la vita. È durata sette mesi. Sono undici anni che sto con lui, non mi ha mai lasciata una volta da sola. Lui è diventato tutto per me, è la mia famiglia. Sono riuscita solo a prelevare un ovulino, so che la probabilità di avere un figlio è del 5% ma io non perdo la speranza“.

Alfonso Signorini quindi le chiede come abbia trovato la forza di farsi un video mentre si rasava i capelli, e Carolina sottolinea che il coraggio lo si trova in maniera naturale, considerandola quindi come una forza che viene improvvisamente senza avvisare: “Sono qui per dimostrare a tutte le donne che dopo un tumore si può tornare a sorridere. Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere”.

Infine riceve la sorpresa da parte del suo fidanzato, in cui ci tiene a sottolineare che la sua fidanzata non deve dimostrare nulla a nessuno, invitandola così a godersi al 100% questa esperienza come se fosse una semplice vacanza, ricordandosi in che situazione si trovava solamente un anno e mezzo fa.