GF Vip, Carolina Marconi eliminata: "Nella Casa si è vista la parte peggiore di me"

Durante la settimana Carolina Marconi ha manifestato il suo desiderio di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip“. Difatti l’italovenezuelana non avrebbe gradito il confronto, avvenuto lo scorso giovedì, con Alfonso Signorini e lamentandosi di finire troppo spesso al centro di litigi e polemiche futili che non vorrebbero la rendessero protagonista.

Intanto nella diretta del 3 novembre Carolina si è giocata la permanenza nella Casa con George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Il conduttore, prima di dare i risultati dei televoti, chiede alla Marconi il parere di come sia andata la sua avventura negli studi di Cinecittà fino a quel momento.

Carolina, nonostante rischi l’eliminazione, ammette che per lei può considerarsi una vittoria essere durata per tutto questo tempo: “Per me è un successo essere arrivata a 45 giorni. Anche se mi dispiace perché si è vista la parte peggiore di me, non ho messo in conto che ci sono anche le dinamiche e i litigi”.

Alfonso Signorini le ricorda però che, comunque andrà a finire l’esito del televoto, è stata praticamente perfetta nel dare speranze alle donne sul tema molto delicato come il tumore al seno: “Abbiamo aperto una finestra importante, lanciato nelle case un messaggio fondamentale, il tumore non deve mai uccidere la speranza e tu di questo sei stata un manifesto straordinario”.

Il televoto e l’eliminazione di Carolina

Nel primo verdetto si salva Pamela Prati, mentre nel secondo Patrizia Rossetti. La sfida finale quindi vede come protagonisti George Ciupilan e Carolina Marconi, ove si salva l’ex protagonista del “Il Collegio” e quindi ad abbandonare la Casa, con soltanto il 18% delle preferenze, sarà proprio Carolina.

Una volta arrivati negli studi Carolina manifesta tutta la propria felicità per essere uscita dal “Grande Fratello Vip”, sottolineando come finalmente non dovrà più condividere il bagno con gli altri. A sorpresa, nella parte finale, entra ad abbracciarla il marito Alessandro Tulli.