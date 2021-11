GF Vip, Carmen Russo tira un calcio alla testa di Jo Squillo

Arriva la notte di Halloween nella casa più spiata d’Italia. I ragazzi del Grande Fratello Vip si danno alla pazza gioia, facendo baldoria, scherzando, ballando sotto le note di buona musica, il tutto accompagnato anche da qualche goccio di alcol che, di certo, non fa mai male per allentare un po’ i freni inibitori.

Durante la festa sono stati infatti tanti gli episodi singolari, irriverenti e a volte preoccupanti, come il bacio tra Soleil, Alex e Sophie, oppure del piccolo infortunio della Sorge, sedutasi per caso su un coccio di vetro tagliente, provocandole una ferita alla natica. Durante la festa si è avuto modo persino di assistere a un calcio volante di Carmen Russo sulla testa di Jo Squillo.

Carmen Russo tira un calcio a Jo Squillo

Ovviamente parliamo di un calcio dato per pura casualità, senza alcuna volontà. Il tutto parte con Alex Belli che ha invitato la Russo a fare un ballo, forse un po’ troppo acrobatico. Nel bel mezzo della danza, Belli avrebbe dovuto prendere la sua compagna di ballo per farle fare una piroetta, girando sulla sua testa e atterrare con grazia.

Il tutto stava andando per il verso giusto, peccato che l’esecuzione del passo richiedeva un largo spazio di manovra. Pare che proprio nel raggio d’azione della mossa, durante la fase di atterraggio di Carmen, ci fosse proprio Jo Squillo nelle vicinanze. Carmen infatti è atterrata bene, ma nel farlo ha scagliato un calcio dietro la nuca della gieffina.

La prima reazione di Jo è stata quella di portare la mano dietro il punto colpito, mentre Carmen, preoccupata che la sua amica si fosse fatta male, ha subito soccorso la Squillo. Per fortuna il tutto si è risolto in un nulla di fatto, dato che il colpo non è stato particolarmente violento. Insomma un piccolo incedente che può sempre accadere in momenti di festa.