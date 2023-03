GF Vip, Carmen Russo spiega la sua assenza: "Con le nuove restrizioni non mi permettono di fare lo show"

Le ultime restrizioni messe in atto da Pier Silvio Berlusconi e dalla rete Mediaset al reality show del “Grande Fratello Vip” stanno danneggiando un po’ tutti i protagonisti della settima edizione. Difatti i concorrenti hanno assaggiato il nuovo regolamento nel corso dell’ultima diretta, in cui Edoardo Tavassi è stato ammonito mentre Edoardo Donnamaria ha dovuto abbandonare la Casa a causa della squalifica subita.

Tra l’altro, durante la discussione fatta dai concorrenti nella Casa a poche ore dall’inizio della diretta, hanno rivelato come gli autori avrebbero richiesto di vestirsi in maniera sobria e consona per una prima serata di Canale 5. Quindi è stato severamente vietato delle scollature vistose, di coprire i tatuaggi con del trucco e di non indossare orecchini pendenti.

Carmen Russo parla della sua assenza al “GF Vip”

Nelle ultime edizioni Carmen Russo ha deliziato i telespettatori del programma con i suoi balletti ma, dopo gli ultimi tagli fatti dall’editore, anche la ballerina pare sia stata allontanata dal “Grande Fratello Vip”. A chiarire cosa sta realmente succedendo è stata la diretta interessata che, in una storia su Instagram, viene stuzzicata da Enzo Paolo Turchi: “Ti stai riposando, no? Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello”.

Carmen Russo però cerca di ridimensionare le cose: “Non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello. Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché c’è stata, tra virgolette, un po’ di punizioni… Di restrizioni, ecco. Non gli permettono di fare lo show e quindi anche io, che sono la coreografa dei vipponi… Quindi ho preso una settimana di vacanza, di ferie… Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo”.

Mancano comunque poche settimane per la conclusione della settima edizione, quindi non va per nulla escluso che l’addio di Carmen Russo sia valevole fino alla diretta finale.