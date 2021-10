GF Vip, Carmen Russo litiga con Katia Ricciarelli e minaccia di andarsene dalla casa

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata del 18 ottobre con la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i telespettatori hanno assistito a una lite abbastanza accesa tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli.

I motivi dietro a questa lite nasce a causa delle nomination. Katia Ricciarelli, senza peli sulla lingua, dichiara di apprezzare poco il fatto che alcuni suoi compagni d’avventura, compresa Carmen Russo, si meettono d’accordo in netto anticipo per decidere chi mandare al televoto.

La lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli

In questo faccia a faccia la Ricciarelli attacca Carmen Russo accusandola di essere una stratega, rivelando che spesso la sente parlare con gli altri inquilini del televoto: “Il Grande Fratello vi ascolta. Stavate parlando di nomination. Dai signora calmati che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Vieni giù dal podio”.

Questo attacco viene confermato anche dagli altri inquilini nella casa, ove affermano che le strategie ci sono davvero e quindi alcuni vipponi si organizzano per vedere chi mandare al televoto. Carmen Russo però non accetta la presa di posizione dei suoi compagni d’avventura e in particolar modo prende le distanze dalle parole di Katia Ricciarelli.

“Io prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola” rivela Carmen Russo come riportato dal sito “Tv Blog” che poi aggiunge: “Dicevamo a vicenda che le nomination sarebbero state tra le donne, pensando di prendere un solo voto, e le ho detto: ‘Se hai difficoltà vota me’”.

Come riportato invece da “Biccy” le liti continuano pure durante la notte, con Carmen Russo che afferma: “Ma figurati se esco per me va bene. Io ho una famiglia, il lavoro e tutto il resto” Katia però non ci sta e risponde a tono alle sue provocazioni: “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava”.