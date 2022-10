GF Vip, Carmen Russo inciampa in diretta: "Non avevo visto il gradino"

Ascolta questo articolo

Si è trattata di una puntata ricca di emozioni quella del 6 ottobre del “Grande Fratello Vip“, il reality show trasmesso su Canale 5. Si è ritornato a parlare nuovamente del caso legato a Marco Bellavia, ove l’ex concorrente ha deciso di parlare agli altri ragazzi nella Casa con una lunga lettera scritta di proprio pugno.

Successivamente in studio interviene Sara Manfuso, che ha deciso di abbandonare la trasmissione, rivelando di non aver accettato sin da subito le accuse ricevute a causa della vicenda legata proprio a Marco. In seguito accusa Giovanni Ciacci di essere stata vittima di “violenza se**uale“, attaccando gli autori di non averla chiamata in confessionale per cercare di aiutarla.

Per questo motivo Alfonso Signorini, molto probabilmente spazientito dai comportamenti tenuti dalla giornalista, ha deciso di cacciarla dagli studi continuando quindi la trasmissione senza la sua presenza.

La gaffe di Carmen Russo

Come se non bastasse anche Carmen Russo, ballerina per ogni puntata del “Grande Fratello Vip”, si rende protagonista di una divertente gaffe. Dopo essere rientrato dalla pausa pubblicitaria, Alfonso Signorini sottolinea come si sia trattata di una diretta ricca di colpi di scena: “È una serata piena di emozioni che si rincorrono. Vedo la meravigliosa Carmen Russo… Vieni qua che saluti il pubblico”.

Sfortunatamente però la moglie di Enzo Paolo Turchi, per raggiungere Signorini, si rende protagonista di una rovinosa caduta. Tuttavia, come riporta il sito “Fanpage”, Carmen non accusa nessun problema fisico: “Non avevo visto il gradino, ma guarda un po’. Ma vedi che le gambe non reggono più? Dopo vi faccio un balletto, è un sentiment rock con i Måneskin, vado a rimettermi a posto le gambe”.

Alfonso Signorini prova quindi immediatamente a sdrammatizare, ironizzando come si siano viste in diretta le mutandine di Carmen Russo. La ballerina tuttavia ha cercato di cambiare argomento concludendo con una breve battuta: “Non è vero e poi ho l’intimo uguale al vestito, quindi non si è visto nulla”.