GF Vip, Carmen Russo e Davide Silvestri potrebbero far parte del cast

Il cast del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è ancora in fase di costruzione. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero vicinissime a sbarcare nella trasmissione Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi e Manuel Bortuzzo.

A quanto pare però Alfonso Signorini vorrebbe chiamare anche alcune vecchie conoscenze. Nonostante le smentite a oggi non va per nulla accantonata una possibilità di vedere nuovamente nella casa Pamela Prati, con l’ex primadonna del “Bagaglino” che potrebbe accettare di far parte del “GF Vip” con lo scopo di pulirsi l’immagine dopo la vicenda legata a Mark Caltagirone.

Le ultime voci sul “GF Vip”

Nella giornata di ieri Davide Maggio ha lanciato una nuova clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Per il noto blogger potrebbero varcare la porta rossa Carmen Russo e Davide Silvestri, quest’ultimo conosciuto per aver recitato in “Che Dio ci aiuti” e “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”.

“Entrambi hanno partecipato all’Isola dei Famosi 1. Se, però, di lui si sono perse le tracce, lei, invece, ha dato una nuova spinta alla sua carriera” rivela Davide Maggio su questa indiscrezione che poi aggiunge: “Ora i due potrebbero ritrovarsi sotto lo stesso tetto, quello più spiato di Italia del ‘Grande Fratello Vip’. Come anticipato da Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram, Davide Silvestri e Carmen Russo sono in trattativa per entrare a far parte del cast del reality di Canale 5″.

L’occasione sarebbe ghiotta soprattutto per Davide Silvestri, che potrebbe così avere una seconda chance televisiva dopo gli ultimi anni non molto entusiasmanti. L’attore a oggi sta facendo parlare solamente per il suo legame di parentela con Kekko dei Modà, ove il cantante gli ha dedicato anche una canzone molto toccante dal titolo “Volevo dirti”.