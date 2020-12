GF Vip, Carima risponde al body shaming di Samantha De Grenet: "Voglio entrare nella Casa"

Mancano pochi migliaia di follower per far raggiunge i 400 mila seguiti a “Carimadituttoedipiù“, una delle influencer più cliccate in Italia su Instagram. Il suo primo successo l’ha ottenuto su Facebook, dove intratteneva i suoi seguaci sugli argomenti della vita quotidiana: dagli amici falsi fino ai tradimenti.

Di lei ne hanno parlato anche Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta nella Casa del Grande Fratello Vip citando uno dei suoi tormentoni più abituali “Emily tapijindercu*o”. Nella discussione entra Samantha De Grenet che prima chiede di chi stessero parlando e poi aggiunge: “Ma è una di colore, grossa? È tanto carica, non è il mio genere diciamo”.

L’accusa di Carima e il suo autoinvito per entrare nella Casa

Queste parole sembrano essere arrivate anche alla diretta interessata, che ha accusato Samantha De Grenet di aver fatto body shaming nei suoi confronti. Quindi, oltre ad attaccare l’aspetto esteriore di una delle ultime entrare nella Casa del GF Vip, l’infleuncer chiede ad Alfonso Signorini e ai suoi autori un diritto di replica.

Ecco le parole di una delle ultime dirette di Carima riportate dal sito “Gossip Blog“: “Una signora del mondo dello spettacolo, la “de negret”, lo so che si chiama De Grenet ma io dico “de negret”, mi ha perculato, chiedendo chi fosse Emily mentre, invece, già lo sapeva chi fosse emily. nel mondo dello spettacolo, tutti sanno chi è emily. Non mi sbalordisco se ha detto che io non sono il suo genere e lì ci stiamo. quando tu ti metti a fare body shaming, però… Quindi chiedo a tutti i miei fan di taggare il GF Vip e Alfonso Signorini. Voglio un diritto di replica”.

Secondo la ragazza Samantha De Grenet dovrebbe dare l’esempio nella Casa, dal momento che non può dire delle parole del genere dinanzi a milioni di telespettatori. Infine accusa la conduttrice di essere una persona antipatica e ignorante già dai tempi della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”.

Per il momento Alfonso Signorini, insieme al suo staff, non ha ancora aperto a una possibile partecipazione di Carima all’interno della Casa. Ma non va per nulla esclusa questa possibilità, siccome nuovi argomenti servirebbero molto al reality show.