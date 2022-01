GF Vip, capodanno da dimenticare: Soleil sbatte contro un vetro, distruggendolo

Con l’avvento del nuovo anno non sono mancate le notizie divertenti provenienti dalla casa più spiata d’Italia. Nella villa di Cinecittà del GF Vip infatti, durante la notte tra il 2021 e il 2022, i ragazzi della casa si sono lasciati andare in un clima di festa e divertimento. Forse un po’ troppo divertimento, considerato poi l’epilogo della serata, non proprio dei migliori.

Protagonista indiscussa di capodanno pare essere stata la gieffina Soleil Sorge. Un gesto sconsiderato, complice forse anche i numerosi drink fatti insieme ai suoi compagni di avventura, ha portato la ragazza ad essere protagonista di un’incidente casalingo che, per fortuna, non ha procurato danni a nessuno.

Soleil non vede la porta di vetro e ci finisce dentro

Durante le ore di festeggiamenti si vedono i ragazzi, vestiti di tutto punto, con indosso perfino delle piume, compiere il solito e tradizionale trenino di fine anno quando a metà della festa Soleil Sorge, non vedendo la porta di vetro trasparente, ci si fionda all’interno, distruggendola completamente.

Una figuraccia che in prima battuta ha stupito tutti nella casa, preoccupandosi per le condizione della ragazza, ma pare che la Sorge non abbia perso il suo aplomb, rialzandosi subito in piedi, comportandosi come se nulla fosse successo, tanto che poco dopo la si vede continuare il suo divertimento in giardino.

Le telecamere non hanno ripreso il momento dell’urto, ma sono stati ripresi i momenti successivi dell’incidente. Pare che l’urto abbia destato non poca preccupazione nei partecipanti, tanto che perfino Federica Lepanto, assistendo all’incidente, si è portato la mani in viso, rimanendo sconcertata e preoccupata allo stesso tempo.

Chi invece ha tentato di sdrammatizzare l’evento è stato Davide Silvestri, che con un trombetta in bocca ha poi sentenziato: “Mo so’ c….”. Quanto meno si può dire che non la ragazza non ha riportato alcuna lesione dell’incidente accaduto, il tutto si è risolto in un grande spavento, per fortuna sparito dopo aver constatato che l’unica cosa distrutta era la porta di vetro.