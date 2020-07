GF Vip, Can Yaman sarà un nuovo concorrente: arriva l’indiscrezione bomba

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, ha chiuso i battenti lo scorso aprile e fin da subito gli autori si sono messi al lavoro per la nuova edizione. Quella appena conclusasi è stata l’edizione che passerà alla storia per essere andata in onda in piena pandemia da Coronavirus, difatti è terminata in anticipo e la difficoltà nel portarla a compimento è stata tanta.

Alfonso Signorini però ha fatto un lavoro monumentale, è stato bravissimo e se l’è cavata alla grande e per tale ragione Pier Silvio Berlusconi ha deciso di affidargli anche la conduzione della prossima edizione, dove il lavoro è in pieno fermento e dove si vocifera possa andare in onda già il prossimo settembre, con la voglia di recuperare quanto perso durante l’edizione appena trascorsa.

Per tale ragione, i nomi vip intorno al cast che animerà la casa più spiata d’Italia iniziano già ad essere tanti e tali da far trasparire personaggi bomba. Difatti, dalle indiscrezioni emerse sembrerebbe che Signorini stia corteggiando spudoratamente l’attore turco Can Yaman, stella delle soap opera e che fa girare la testa a tutte le donne italiane.

Il conduttore ha deciso di alzare l’asticella e difatti per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, sogna in grande, un vero e proprio cast stellare. Certa sembrerebbe essere la presenza di Elisabetta Gregoraci, Flavio Vento, Cristina e Maria Teresa Buccino. Ma sicuramente il pezzo da 90 sarebbe la presenza di Yaman nel cast, un cast che diventerebbe internazionale e stellare.

L’attore non ha mai nascosto di essere affascinato dal Bel Paese e in particolare dal clima e dalla cultura che l’Italia offre. Stando alle indiscrezioni, Signorini avrebbe raccontato ad “Affari italiani” di stare per tentare il colpaccio dell’anno con l’affascinante Yaman, pronto a varcare la famosa porta rossa e vivere questa nuova esperienza italiana fuori dal comune.