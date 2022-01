GF Vip, Caldonazzo-Bruganelli è guerra: Nathaly attacca Sonia risponde

Tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli i rapporti sono più che tesi. Che tra le due donne non corra buona sangue, lo si è intuito durante le ultime puntate del “Grande Fratello Vip“. Sonia, nelle vesti di opinionista, non si è risparmiata nell’attaccare la Caldonazzo e schierarsi dalla parte della Ricciarelli e company. Nathaly le ha risposto per le rime e la sensazione che qualcosa di irrisolto tra le due ci fosse, è stata forte.

La moglie di Paolo Bonolis ha così deciso di intervenire sui social e chiarire il perché di tanto astio. Sonia ha spiegato che, durante l’apertura di un suo negozio a Roma, la Caldonazzo si sarebbe presentata senza invito e chiesto cose in omaggio solo perché Nathaly Caldonazzo. Ha poi aggiunto che, nel video di presentazione, quasi volesse apparire come se fosse Julia Roberts.

Alla Caldonazzo non è andato giù un commento della Bruganelli durante la scorsa puntata e dalla casa le ha lanciato una bella frecciata. “Noi falliti. Noi che non abbiamo storia. Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro“, queste le parole della gieffina. Barù le ha fatto notare che sono vere bordate e la donna ha risposto che si tratta di causa-effetto e che non è mai la prima a iniziare uno scontro.

La Bruganelli ha però replicato all’accusa: “Ora l’aereo privato me lo pago io, con il mio lavoro. Ancora lì stai? Anche per commentare la signora aggiungo disponibilità economica per prendere aereo privato“. Tra le due donne è ormai guerra, con una che attacca l’altra replica e così via. Non è da escludere che Alfonso Signorini decida di fare avere un confronto durante la prossima diretta.

A Sonia non sono mancati gli attacchi, probabilmente dai fan della Caldonazzo. Le è stato detto che se è arrivata dove è arrivata è solo grazie al matrimonio con Bonolis e la Bruganelli si è difesa alla grande. Ha evidenziato proprio le frecciate che le sono arrivate direttamente da Nathaly. Dunque, la sensazione è che ne vedremo ancora delle belle, con le due pronte a sparare cartucce a distanza.