GF Vip, Brosio e altri inquilini urlano una preghiera nella notte. Stefania Orlando: "Bisogna avere rispetto"

L’entrata di Paolo Brosio al “Grande Fratello Vip” sta facendo molto discutere. In queste ore, infatti, il nuovo concorrente del reality show sta rischiando di dover abbandonare il gioco dopo il sospetto di una bestemmia e ora è di nuovo sotto accusa per un comportamento che on è piaciuto ad alcuni coinquilini.

Il tutto è accaduto durante la notte quando, come è solito avvenire da qualche giorno a questa parte, alcuni gieffini si sono raccolti in preghiera. un’abitudine molto apprezzata da Paolo Brosio che si è unito al gruppo con entusiasmo e soddisfazione, ma in un impeto di fede la situazione gli è sfuggita di mano.

GF Vip, Brosio e altri coinquilini urlano una preghiera

Quello che doveva essere un momento di raccoglimento silenzioso e privato, si è trasformato in un coro che non è stato gradito dagli altri concorrenti che si trovavano nella stanza accanto. Stesi sul letto Tommaso, Stefania e Francesco non hanno nascosto il loro fastidio per quella preghiera urlata e spettacolarizzata, soprattutto da Brosio.

La prima a manifestare il suo dissenso è stata Stefania Orlando: “Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto anche per tutte le altre confessioni, le altre fedi… magari è una gag… ma non mi piace. Urlare così… non è che stiamo cantando maracaibo” ha commentato infastidita.

Subito dopo si è alzata da letto con l’intenzione di andare nell’altra stanza per mettere fine a quello che considerava uno show di cattivo gusto e irrispettoso. Zorzi però l’ha bloccata, consigliandole di non prendere posizioni in merito e aspettare la mattina successiva per commentare l’accaduto. Così la Orlando è tornata a sedersi, pur continuando a lamentarsi per ciò che stava ascoltando.

Anche il web si è spaccato in due nel commentare l’accaduto e, se alcuni sono dalla parte di Brosio, altri hanno ritenuto eccessivo urlare in quel modo una preghiera trovandosi d’accordo con la Orlando nel ritenerlo una spettacolarizzazione della religione.