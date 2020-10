GF Vip, botta e risposta tra Fulvio Abbate ed Elisabetta Gregoraci: "È una persona aggressiva e denigratoria"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Va bene che Fulvio Abbate non si sia ambientato, ma credo che continuando ad attaccare in maniera causale gli altri ragazzi nella Casa non sia una scelta saggia per una persona del genere. Ci sta aver provato questa avventura, ma andava messo in conto le difficoltà di ambientarsi a certe dinamiche.