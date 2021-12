GF Vip, Biagio si dichiara ufficialmente a Miriana: "Vorrei conoscere suo figlio"

Biagio D’Anelli è lìultimo eliminato della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma prima di abbandonare gli studi riesce a parlare della sua conoscenza con Miriana Trevisan.

L’opinionista televisivo, sin da subito, ha manifestato di provare un forte interesse nei confronti della showgirl lasciando, nei giorni scorsi, la sua fidanzata Silvana Curcio. Quest’ultima sui social ci va con i piedi di piombo, affermando che di queste cose ne vuole parlare faccia a faccia con Biagio rifiutando un qualsiasi confronto in diretta al “GF Vip”.

Le ultime dichiarazioni di Biagio a Miriana

L’ex volto di Barbara D’Urso ha lasciato nuovamente la fidanzata durante la diretta, dichiarandosi ufficialmente a Miriana. La Trevisan spende solamente delle parole dolci nei suoi confronti: “È un rapporto nato in modo naturale, un’attrazione mentale più che fisica. Lui mi ha portato gioia e allegria. Ho deciso di volerla vivere. Non c’è quello che pensate perché non posso, ma ci baciamo e siamo molto felici”.

Questo tipo di pensiero viene condiviso pienamente da Biagio, facendo tra l’altro delle dichiarazioni molto importanti per il loro futuro da coppia: “A me piace Miriana e mi assumo la responsabilità e lo dico in maniera pubblica. Spero di conoscere suo figlio perché ho detto che amerei prima suo figlio e poi lei. Non sto giocando”. Successivamente, dopo le ultime indiscrezioni su Nathalie Caldonazzo, invita sia gli opinionisti che il pubblico di escludere che sia diventato il “marpione” della casa.

Ma proprio le opinioniste non credono a una parola di Biagio e soprattutto Sonia sembra essere poco convinta di questa storia. In primis attacca proprio l’opinionista televisivo affermando che non può permettersi di dire che vuole conoscere il figlio di Miriana, mentre su quest’ultima l’accusa di essersi comportata alla stessa maniera della conoscenza con Nicola Pisu.