GF Vip, Biagio D’Anelli si candida come opinionista: "I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza"

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, insieme al suo staff, è alla ricerca di nuovi opinionisti per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda da settembre su Canale 5. Infatti è praticamente certo l’addio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che non hanno mai convinto del tutto i telespettatori da casa.

I nomi fatti per prendere il loro posto sono svariati ma, come rivelato da Alfonso Signorini, la cantante Katia Ricciarelli non farà parte del cast. Ultimamente è stato rilanciato nuovamente sui social il duo formato da Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma al momento pare essere più un sogno difficile da realizzare.

Le parole di Biagio D’Anelli

Intanto, nel ruolo di opinionista, troviamo la candidatura di Biagio D’Anelli, che ha fatto parte della sesta edizione del “GF Vip” come concorrente entrato a giochi già iniziati. Purtroppo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia non è stata del tutto fortunata e la relazione con Miriana Trevisan, nata proprio tra le mura di Cinecittà, termina nel giro di poche ore dopo la loro avventura.

Biagio, in una recente intervista rilasciata a “Vip settimanale“, rivela il suo entusiasmo di fronte a una possibile chiamata di Alfonso Signorini. La chiacchierata fatta al magazine viene riportata testualmente dal sito “Blog Tivvù“: “Se mi piacerebbe essere opinionista della nuova edizione del GF Vip? Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi”.

Tra l’altro l’opinionista di Barbara D’Urso ammette che sarebbe la persona ideale per conoscere i dettagli più privati di tutti i vipponi, e lui sarebbe avvantaggiato dal momento che conosce già molti segreti: “I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa, Sarebbe una bellissima esperienza”.