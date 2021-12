GF Vip, Biagio D’Anelli parla di Miriana Trevisan: "Mi ha incantato notte dopo notte"

Con una lunga intervista rilasciata su Instagram Biagio D’Anelli ha deciso di parlare della sua avventura al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ovviamente l’opinionista di Barbara D’Urso si concentra soprattutto sul suo rapporto con Miriana Trevisan, ove si sono scambiati anche dei complimenti e delle dichiarazioni molto importanti.

La conoscenza di D’Anelli con l’ex volto di “Non è la Rai” però ha fatto concludere la sua relazione con Silvana Curcio, come riportato dallo stesso Biagio nell’intervista a “Casa Chi”. Il loro rapporto si è incrinato anche per via dell’enorme distanza, dal momento che l’influencer abita in Germania.

L’intervista di Biagio D’Anelli sul “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Biagio dichiara di non aver ancora sentito Silvana, ma ha deciso di parlare e lasciarla dinanzi alle telecamere poiché convinto che lei avrebbe ascoltato le sue parole. Non esclude che possa avere un incontro a quattrocchi con la Curcio nei prossimi giorni soprattutto per una questione di rispetto per la sua ex, ammettendo di aver ricevuto un suo messaggio con tanto di richiesta di confronto.

Su Miriana invece non nasconde i suoi sentimenti, seppure si comporta in maniera un po’ più fredda: “Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere. Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori. Dal nulla ha iniziato a essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare. Non starò lì 24 ore a seguire Miriana, percepirò se lei prova realmente un sentimento. Percepirò se lei c’è”.

In realtà la Trevisan sembra essere davvero molto presa da Biagio, siccome nella mattinata di ieri, durante uno sfogo all’interno della casa con Katia Ricciarelli, ha dichiarato di essersi innamorato di lui e quindi di volerlo incontrare una volta finita la sua esperienza nel programma.