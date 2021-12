GF Vip, Biagio D’Anelli lascia la sua fidanzata e ci riprova con Miriana Trevisan: "Voglio vederti fuori e viverti"

Tra Miriana Trevisan e il nuovo entrato Biagio D’Anelli, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, è scattato immediatamente il colpo di fulmine, facendo così dimenticare al pubblico da casa la brevissima love story tra Nicola Pisu, uscito il mese scorso, insieme proprio all’ex compagna di Pago.

Silvana Curcio, l’attuale compagna di Biagio D’Anelli, secondo il settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi, avrebbe deciso di lasciare il vippone a causa del suo avvicinamento con Miriana. In realtà la verità sembra essere totalmente diversa, siccome la ragazza su Instagram con delle stories ha rivelato di voler chiarire con lui faccia a faccia una volta finita la sua esperienza nel reality, escludendo categoricamente di prendere parte come ospite del “GF Vip”.

La presa di posizione di Biagio D’Anelli

Se Silvana Curcio vuole ancora riflettere su come programmare il suo futuro, Biagio pare aver scelto Miriana Trevisan. Come riportato dal sito “Notizie” l’ex opinionista di Barbara D’Urso, durante una chiacchierata nella casa, in cui è presente anche la sua fiamma, rivela con molta convinzione di essere single.

“Intendo dirti che sono single. Non devo dar conto a te (riferendosi a Miriana Trevisan n.d.r), non devo dar conto a lei, devo dar conto solo a me stesso”. Durante la giornata di Natale invece ha ricevuto solamente la sorpresa da parte della sorella, in cui lo ha invitato a continuare il suo percorso all’interno della casa a mente libera, giocando e continuando ad amare, invitandolo così a continuare la sua conoscenza insieme alla Trevisan.

In un’altra chiacchierata con Miriana, come riportato da “Biccy”, Biagio progetta già il futuro insieme a lei: “Ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci. Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti“.

Di certo il futuro personale di Biagio D’Anelli sembra essere in un bivio fondamentale, ma il vippone pare aver preso una decisione definitiva e molto difficilmente, vedendo la sua affinità con Miriana, riuscirà a cambiare idea. Sicuramente nelle prossime settimane usciranno nuovi dettagli sulla vita privata di Biagio e Silvana.