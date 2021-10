GF Vip, Biagio D’Anelli attacca Miriana Trevisan: "È già fidanzata". E pubblica le prove su Instagram

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo di una possibile relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è già avvicinato alla vippona nelle scorse settimane, ma le sue attenzioni non sono mai state del tutto ricambiate.

Dopo la scorsa diretta però qualcosa sembra essere cambiato, dal momento che Miriana prima parla bene di Nicolaetichettandolo come un ragazzo d’oro e poi, durante la notte, decide di baciarlo. A quanto pare però si tratta di un caso totalmente isolato, siccome la Trevisan il giorno successivo alla loro prima effusione sentimentale ha deciso di mettere uno stop a questa conoscenza, dichiarando che al momento vuole andarci coi piedi di piombo.

Lo scoop su Miriana Trevisan

Al momento si tratta solamente d’indiscrezioni, ma a quanto pare l’ex compagna di Pago potrebbe avere già un fidanzato fuori dalla casa del “GF Vip”. Se così fosse alcuni atteggiamenti tenuti nei confronti di Nicola sarebbero del tutto incoerenti, ma di certo durante la puntata di questa sera possono uscire ulteriori dettagli.

A svelare questa notizia è Biagio D’Anelli, ex opinionista di Barbara D’Urso, con delle storie sul suo profilo di Instagram. Negli scatti pubblicati dal talent scout si vede la Trevisan scambiarsi un bacio appassionato con un altro uomo che non farebbe parte del mondo dello spettacolo: “Miriana, perché non racconti la verità? Questo non è Nicola Pisu. Sgamata”.

Ovviamente queste foto vanno prese con le pinze, siccome possono essere state fatte negli anni scorsi e quindi potrebbe aver già rotto con il misterioso uomo. Durante la scorsa puntata si è parlato di un presunto fidanzato per lei, ma Miriana ha immediatamente smentito le parole di Alfonso Signorini: “A Roma ho avuto un flirt, ma è chiuso completamente. Non ho nessun legame. Anzi a me piacerebbe avere un legame. Datemi del tempo”.