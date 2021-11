GF Vip, Biagio D’Anelli attacca duramente Alex Belli: "Ma vai a ca**re va"

Gli autori di Alfonso Signorini, ovviamente insieme al conduttore, stanno cercando nuovi concorrenti per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5. Infatti, come annunciato anche da Mediaset, la finale della trasmissione, almeno per il momento, è stata slittata fino al mese di marzo 2022.

Nella casa, secondo le indiscrezioni, dovrebbero entrare la showgirl Nathalie Caldonazzo; Adelaide De Martino, sorella del ben più famoso Stefano, l’attrice Patrizia Pellegrino; i due ex gieffini Valeria Marini e Maria Monsé; Vera Gemma e infine Biagio D’Anelli, conosciuto per essere stato più volte ospite nelle trasmissioni come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

Le dure parole di Biagio D’Anelli su Alex Belli

Se Vera Gemma, in una recente intervista a “Trends & Celebrities”, ha lanciato una dura frecciatina nei confronti di Soleil Sorgè accedendo immediatamente una possibile rivalità con lei, a mettere ulteriore benzina sul fuoco ci pensa proprio Biagio D’Anelli su Alex Belli.

Nei giorni scorsi l’ex protagonista di “CentoVetrine”, durante un confronto con Soleil, rivela di essere molto amareggiato di farsi conoscere dal pubblico da casa solamente per la sua vecchia storia d’amore con Mila Suarez o con l’attuale compagnia Delia Duran. Proprio per questo motivo dichiara che in passato più volte si è pentito di essere stato ospite delle trasmissioni della D’Urso per parlare della sua vita privata, siccome da artista vorrebbe toccare altri argomenti più seri.

Biagio D’Anelli però, come riportato dal sito “Notizie“, sui social afferma di non concordare con le parole di Alex, poiché l’attore si è praticamente fatto ospitare sempre nei salotti della D’Urso per creare su di se notizie di gossip: “Ma Alex Belli che dichiara: ‘Da Barbara d’Urso ci andavo controvoglia’. Controvoglia? Ci sei andato con la tua prima moglie Katarina, con Mila Suarez, con Delia Duran… tua zia, tuo cugino, amici degli amici. Adesso dici che quel tipo di televisione non ti piace? Ma vai cag*re va“.