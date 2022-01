GF Vip, Basciano ubriaco contro Sophie: "Faccio che ca**o mi pare"

La notte di Capodanno è stata davvero festaiola nella Casa del Grande Fratello Vip 6, dove un po’ tutti hanno alzato il gomito per poi lanciarsi in danze scatenate fino all’alba. Tra i grandi protagonisti della serata (o sarebbe meglio dire della nottata) c’è stato Alessandro Basciano, il trentenne imprenditore ligure che fin dal suo ingresso ha creato scompiglio tra le ragazze della Casa.

In primis tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, che hanno addirittura litigato per lui. In ogni caso l’interesse di Basciano è sempre stato concentrato su Sophie e su Soleil Sorge, che tuttavia gli ha rifilato un due di picche (anche se con poca decisione). E proprio nella nottata di Capodanno, complice qualche bicchiere di troppo, tra Alessandro e Sophie ci sono stati diversi baci appassionati.

Alessandro Basciano sconvolge il pubblico del GF Vip con il discorso fatto a Sophie

Poi però è successo qualcosa che ha lasciato stranita l’ex tronista di Uomini e Donne. Quando si è allontanata per andare a fumare una sigaretta in giardino, osservando Alessandro Basciano alla console si è resa conto che ci provava spudoratamente con Soleil Sorge, cui si strusciava e che ha anche cercato di baciare. Poco dopo, la Codegoni ha fatto una sorta di scenata di gelosia, rinfacciando al bel trentenne di non potersi allontanare cinque minuti senza che lui ci provasse con le altre.

Ed è a questo punto che Basciano, quasi biascicando per via dell’alcol, se n’è uscito con alcune frasi sgradevoli, aggressive e maschiliste. Ha dichiarato (con parole ben più volgari) di aver intenzione di baciare chi decideva lui, nonché di poter baciare chiunque. A un certo punto, quando Sophie è sbottata affermando “Ale, un po’ meno”, l’imprenditore le ha chiesto se voleva la guerra.

“Stai da sola, a me non me ne frega un c…o. Non mi frega nulla” sono state alcune parole del delirante discorso di Basciano. E ancora: “Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca..o mi pare. Fai quello che vuoi!”. Da casa, il pubblico che guardava la diretta del GF Vip non ha mancato di criticare aspramente l’atteggiamento strafottente del gieffino, che ha scolvolto un po’ tutti, in primis Sophie.