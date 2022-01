GF Vip, Basciano attacca Jessica con Sophie: "È pazza! Se io ci sto lei viene con me davanti a te"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” diverse dinamiche tengono banco. Sicuramente protagonista indiscussa di questo periodo è Katia Ricciarelli. La soprano si è lasciata andare a frasi poco carine nei riguardi di Lulù Selassiè e questo ha scatenato un enorme polverone fuori. Si è gridato a gran voce che venisse squalificata, ma Alfonso Signorini ha deciso di adottare una linea morbida e non mandare via nessuno.

Non solo la Ricciarelli e le due fazioni opposte tengono banco. Sicuramente l’imminente ingresso di Delia Duran porterà nuovamente in auge il triangolo che forma con Soleil e Alex Belli. A essere al centro dell’attenzione è anche la coppia composta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni da un lato e Jessica Selassié dall’altro. Da quando Basciano è entrato nella casa, sia la Codegoni che la Selassié hanno manifestato interesse per lui.

Il ragazzo si è però avvicinato a Sophie, con la loro storia che va avanti tra alti e bassi. Da qualche tempo, Jessica ha apertamente dichiarato di non nutrire più interesse per Alessandro, ma l’ex tentatore di “Temptation Island” non sembra esserne convinto. Secondo Basciano, la Selassié sarebbe ancora presa da lui e ne ha parlato a Sophie. Il ragazzo ha attaccato Jessica mentre ne parlava con la Codegoni.

“Se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Dai è vero e devi fidarti di quello che ti dico. E ti dirò che non dà lo stesso valore che dai tu alla vostra amicizia. Però ho fatto una scelta, voglio te e punto. Lei è proprio spudorata questo, è matta, pazza“, queste le parole di Basciano.

Dunque, secondo Alessandro, Jessica andrebbe con lui anche davanti a Sophie, non curandosi dei sentimenti che la ragazza nutre. Sophie ha replicato che non ci vuole credere e che spera non arrivino a questo punto. Ha poi raccontato un aneddoto avvenuto in confessionale e così, ha dimostrato di essere dalla parte di Basciano.