L’ultimo arrivato nella casa del Grande Fratello Vip ha generato qualche dissenso in generale. Parliamo di Antonio Medugno, il giovane modello che ha da qualche giorno varcato la porta rossa della villa di Cinecittà. Senza dubbio nella casa si erano creati alcuni equilibri, con tanto di regole interne da seguire, sia per quanto riguarda il vivere civile, ma soprattutto il vivere in maniera decente ed ordinata.

Alcuni gieffini, almeno in fase iniziale, non hanno visto di buon occhio l’ingresso di Medugno nella casa, tanto da generare una forma di astio nei confronti del ragazzo, ma alla fine, tutto sommato, la cosa è sembrata rientrare, almeno per la gran parte dei concorrenti. Si perché pare che il rapporto tra Antonio e Alessandro Basciano, non solo non è mai decollato, ma sembra che sia arenato prima ancora di iniziare.

Barù vota Medugno per la sua igiene personale

Nella puntata di ieri infatti non è di certo passata inosservato lo scontro il modello neo arrivato e Basciano. Ma quello che veramente ha destato notizia è stata la votazione, del tutto inaspettata, di Barù ai danni di Medugno. Una votazione che in effetti ha sorpreso tutti, ma ciò che realmente ha stupito anche i concorrenti in gioco, è stata la motivazione che Barù ha dato a seguito della sua votazione.

Stando a quanto dichiarato da Gaetani, la votazione è dettata dalla scarsa igiene personale del ragazzo, in particolar modo pare che Medugno abbia lasciato il bagno in uno stato poco igienico, con tanto di pipì sul bordo tazza del water.

Basciano ovviamente ha accolto con riso le dichiarazioni di Barù, commentando il fatto con Sophie e Soleil, ma a spezzare una lancia nei confronti di Antonio ci pensa proprio Soleil, che dichiara di non essere stato Antonio a lasciare il bagno in quello stato: “Guarda che non è stato lui. Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, è un classico. Non è carina la cosa che ha detto Barù. Non esageriamo“.