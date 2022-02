GF Vip, Barù svela il suo sogno erotico con Soleil

E pensare che sono in tanti a tifare per questa storia d’amore, in costante bilico tra il si e il no. Parliamo infatti della tanto tifata liaison tra Barù e Jessica Selassié. Proprio quando gli utenti sembrano essere certi che tra i due la scintilla sia nata, ecco che qualcosa accade che fa ritornare la coppia a 3 passi indietro.

Jessica non ha mai negato di provare qualcosa per il nipote di Costantino Della Gherardesca, ma quest’ultimo appare in qualche modo ancora legato, come se fosse frenato da qualcosa. Insomma tra i due vige ancora un costante tira e molla, nonostante il quasi scadere del tempo circa la loro permanenza nella casa.

Il sogno erotico di Barù su Soleil

Questa notte il food blogger ha fatto però un sogno davvero movimentato. Sembra che infatti Barù abbia fatto un sogno erotico, ma come protagonista, purtroppo per i fan della coppia “Jerù” non c’era Jessica, bensì Soleil Sorge.

Inizialmente il ragazzo ha svelato tutto a Giucas Casella, ma quando in terrazza vengono raggiunti dalla diretta interessata, Soleil, Barù gli rivela il suo sogno. Ecco infatti cosa ha dichiarato infatti il gieffino in merito: “Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te”.

Soleil sembra aver preso bene questa avventura con Barù, senza dubbio con un sorriso di apprezzamento, segno forse che abbia gradito essere il sogno erotico di qualcuno. Tuttavia il rapporto con Jessica continua a stare in una situazione di stallo, tanto che nel sogno Barù non ricorda affatto di aver incontrato la principessa: “Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…”.