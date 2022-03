GF Vip, Barù sta per baciare Jessica ma vengono interrotti

E pensare che Jessica stava aspettando questo momento da quando Barù ha messo piede in casa. Parliamo infatti del bacio che stava per scattare tra la coppia, o quasi, del momento, i famosi “Jerù”. Se da un lato c’è infatti la principessa Selassié che sembra avere intenzione più che serie, anche una volta usciti dalla casa (e tra l’altro non manca molto alla fine del reality), dall’altra c’è il giovane food blogger che di certo sembra alquanto criptico in materia d’amore.

Una continuo tira e molla che non porta mai a una vera conclusione, un lieto fine o una semplice fine e basta; la maggior parte della colpa però a questo giro sembra essere di Barù, considerati i suoi comportamenti, prima vicini poi distanti. Di recente ha infatti tentato di chiarire con Jessica la natura del suo rapporto: “Mi sembra che la nostra amicizia così funziona o mi devo allontanare sennò te la prendi? Sì, tutto il giorno… E non mi porta questo e non mi fa la pasta… Sì, stai scherzando fino a un certo punto. Ma lo sento che c’è un po’ di pesantezza. Non è solo uno scherzo. No, perché altrimenti mi allontano. Non voglio che ci rimani male. Sennò oggi facevo la pasta con le cipolle e l’aglio senza fare il riso, per esempio… Per essere carino… Non è che quello vuol dire che… Una carineria“.

Il quasi bacio tra Jessica e Barù

Insomma sembra che per, almeno per Barù, tra loro non ci sarà nulla oltre che a una semplice amicizia. Nonostante queste chiare intenzioni di voler far permanere una semplice e sincera amicizia, lo stesso nipote di Costantino Della Gherardesca ci mette anche del suo per rendere le cose ancora più complicate.

Di recente infatti si stava per assistere a un bacio, il primo bacio tra Jessica e Barù. Purtroppo la magia del momento stata spezzata da uno scherzo perpetrato ai danni del ragazzo, dato che ha subito ben 2 rotture di uova in testa da parte dei ragazzi della casa, distruggendo il momento magico.

Sotto la doccia infatti Barù dichiara: “La povera Jessica la stavo per baciare. Mi hanno rovinato il bacio“. Chissà se ci sarà a questo punto un secondo tentativo del bacio mancato.