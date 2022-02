GF Vip, Barù minaccia di lasciare la casa: "Sappiate che io vado fuori"

Si è da poco conclusa la vicenda che ha tenuto banco per settimane intere, quella che vedeva come protagonisti il trio amoroso composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo la definitiva uscita di Belli dalla casa le cose ora si sono enormemente appianate, potendo, forse, mettere la parola fine alla vicenda.

Non si è nemmeno il tempo di tirare fiato che in pochi giorni è nata una vicenda, forse più grave e curiosa della prima, questa volta riguardante Nathaly Caldonazzo. In particolare sembra che la gieffina abbia fatto una dichiarazione, a sfondo razzista, altamente offensiva nei confronti delle principesse Selassié.

Barù minaccia di abbandonare la casa

A scoprire il vaso di pandora ci ha pensato Sophie Codegoni, che ha deciso di prendere le parti delle principesse, dichiarando in diretta tutto quello che è stato detto dalla Caldonazzo in merito. Ecco infatti cosa ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne: “Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“.

Immediata è stata la risposta di Signorini che ha dichiarato di indagare a fondo sulla questione, visto che la produzione non possiede il filmato della frase incriminata.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco di pensa Barù che, come se non bastasse, dichiara di voler abbandonare la casa se la verità non dovesse saltare fuori: “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori“. Cosa succederà ora? Barù manterrà la sua minaccia? Vedremo cosa accadrà durante il corso della prossima puntata.