GF Vip, Barù lecca il caffè sulla gamba di Jessica e fa una battuta hot

Un personaggio quasi necessario nella casa del Grande Fratello Vip. Parliamo di Barù Gaetani. Il nipote di Costante Della Gherardesca riesce sempre attirare l’attenzione su di sé, grazie alle sue azioni, spesso sopra le righe. Da quando è entrato nella casa del GF, Barù ha sin da subito manifestato vivo interesse per una delle principesse Selassié, Jessica.

Senza dubbio anche quest’ultima ha lasciato che Gaetani si affezionasse a lei, lanciando sguardi provocatori, lunghe chiacchierate in grado di far accendere qualcosa nel cuore di ambo le parti. Nonostante questa scintilla iniziale, in Barù ha de sempre regnato un po’ di ambiguità in merito; non ha mai dimostrato realmente di provare qualcosa per Jessica, tanto che a più riprese ha detto che in realtà il suo era solo un modo di fare, ma che in realtà non provava nulla.

Barù lecca il caffe dalla coscia di Jessica

A volte però i fatti smentiscono le parole, come in questo casa. Nella casa infatti le temperature a volte aumentano e gli ormoni iniziano a farsi sentire. Complice anche i tanti giorni di chiusura in casa infatti, Gaetani ha infatti pronunciato una battuta che ha destabilizzato un po’ tutti, a sfondo molto hot.

Come se non bastasse le telecamere hanno ripreso una scena molto bollente tra Jessica e Barù. La Sorge ha fatto colare di proposito un po’ di caffé sulla gamba di Jessica, chiamando poi Barù, invitando a pulire la macchia. Gaetani non se lo fa dire due volte, si china e lecca il caffé dalla coscia della Selassié. Anche in questo frangente in casa si era creata un po’ di sorpresa, tanto che persino Giucas Casella ha reagito in maniera basita alla scena.

Sembra dunque che, nonostante i tentativi di negarlo, tra Barù e Jessica esista davvero qualcosa alla base, forse un amore ancora immaturo, in fase embrionale.