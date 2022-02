Da quando è entrato nella casa del GF Vip è stato quasi un toccasana per gli ascolti. In un momenti di appiattimento Barù è riuscito a risollevare gli animi nella casa, grazie anche alla sua proverbiale simpatia. Sempre con la battuta pronta, giocoso e mai triste, il food blogger ha saputo conquistare in poco tempo il cuore dei concorrenti e degli utenti.

Senza contare poi del cuore di una partecipante in particolare, Jessica Selassié. La principessa è stata infatti sin da subito rapita dal giovane nipote di Costantino Della Gherardesca. Ancora oggi infatti persistono i tira e molla tra i due, tanto che a più riprese Barù si è espresso in merito: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non è che abbiamo avuto una storia e ci siamo lasciati. Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio. Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi“.

Il “ruggito” di Barù e il richiamo della regia

Non si può dire che non sia spassoso, anche grazie ai suoi comportamenti, a detta di alcuni fuori le righe, a detta di altri invece simpatici e per nulla scontati. Mentre era in giardino a fumare una sigaretta infatti sente Barù emettere un eruttazione veramente forte, tanto da sorprendersi da solo, sghignazzando infatti tra se e se. Imminente è stato il richiamo della regia, la quale si è limitata a ripetere il suo nome con fare solenne, indicando quindi che è stato ampiamente ascoltato.

Barù sembra non essersi scomposto più di tanto, tanto da replicare il richiamo subito: “Non si può ruttare nemmeno fuori ora? Non lo so, veramente“. Il ragazzo, come già accennato, a causa dei suoi comportamenti ha riscosso sia critiche che complimenti, sia fan che hateras. Chissà che non sia lui il prossimo vincitore di questa edizione.