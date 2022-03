GF Vip, Barù chiude a Jessica Selassié: "Tra noi due non c’è niente. Non credo di volerla frequentare fuori da qui"

Tra Barù e Jessica Selassié c’è sempre stata una forte complicità, ma al momento i due non hanno mai fatto il passo decisivo per diventare una vera e propria coppia. Negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di un litigio piuttosto pesante, siccome il nipote di Costantino della Gherardesca ha accusato la principessa etiope di essere stata poco educata nei confronti del pubblico.

Una delle fan della coppia è Clarissa, sorella di Jessica, che in una recente intervista a “Casa Chi” ha dichiarato: “Credo che la loro storia potrebbe nascere solo se lui si lascia andare. Spero di sì, se la rende felice. Barù mi ha sempre molto confusa ma so che è buono, non vedo mai malizia in quello che fa”.

Barù continua a frenare su Jessica

Per il momento però il desiderio di Clarissa non viene portato avanti da Barù. Infatti, durante una chiacchierata vicino alla piscina insieme a Davide Silvestri e Giucas Casella, quest’ultimo vero fan della coppia, ha dichiarato che almeno per il momento non si sente davvero innamorato della vippona.

“Tra voi due c’è qualcosa?” inizia così la conversazione Giucas e Barù non si tira indietro nel rispondere: “Non c’è niente. Non mi piace. Anzi mi piace, ma non in quel senso, mi piace come amica perché mi ci diverto e scherzo. […] La vedo come una donna seria, ma ora devo prima uscire di qui e respirare”.

L’illusionista quindi pone un’altra domanda: “Fuori da qui la frequenterai?” e Barù chiude nuovamente tutte le porte: “No, non credo“. Davide Silvestri, che è presente durante il loro confronto, ammette di credere alle nuove rivelazioni fatte da Barù.

Sicuramente di questo “no”, che a oggi pare davvero definitivo, se ne parlerà durante la prossima diretta del “Grande Fratello Vip“, ma prima non si escludono ulteriori confronti tra Barù e Jessica nella casa.