GF Vip, Barù bacia Delia: "Si sono baciati, ti giuro!"

Da quando Barù Gaetani, il nipote di Costantino Della Gherardesca, è entrato nella casa più spiata di sempre, in molti avevano già da subito intuito che gli equilibri vigenti fino a quel momento, sarebbero stati, ancora una volta, sovvertiti. Una figura come Barù era quasi propedeutica nella casa, visto che i personaggi fino a quel momento in gioco, iniziavano a dare segni di noia, divenendo di fatto poco interessanti.

L’ingresso di Barù ha dato quella sferzata in più al gioco, grazie al suo carattere e temperamento. Non è un mistero che il food influencer sia legato, almeno dal punto di vista sentimentale, con una delle principesse Selassié, Jessica. Un rapporto nato e coltivato da qualche mese ma che, nonostante il breve tempo, i due hanno saputo ben alimentare la fiamma dell’amore.

Proprio in merito a questo aspetto sentimentale di Barù, i gieffini hanno commentato tra loro di un fatto accaduto proprio durante la scorsa sera, ovvero di un bacio, a detta di qualcuno anche appassionato, tra Barù e Delia Duran.

Il Bacio tra Barù e Delia e il commento dei gieffini

Purtroppo per gli utenti, le telecamere del GF Vip non hanno avuto modo di poter immortalare il bacio, ma stando alle reazione dei concorrenti, pare che la cosa corrisponda a realtà. Il tutto è stato notato da Gianluca Costantino, il quale dichiara a Soleil: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero si è baciato! Ti giuro stan facendo un delirio, non è vero, non ci posso credere“.

La testimonianza viene poi riportata anche a Sophie, che in quel momento ballava con il suo Alessandro Basciano; la Codegoni ha poi aggiunto che in questo modo verrà ferita Jessica, che di fatto è innamorata di Barù.

A quel punto, i gieffini si rivolgono alla diretta interessata. Delia, per chiedere se quanto visto corrisponde al vero e soprattutto cosa vuole significare quel bacio. La risposta della modella è stata: “Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io. Non bisogna prenderlo sul serio. Sai com’è Barù“. C’è da dire che la moglie di Belli, da quando ha tolto definitivamente la sua fede nuziale, sta effettivamente rispettando il suo proposito, vivere il suo amore in maniera molto più libero, privo da vincoli. Chissà se a questo punto della storia nascerà qualcosa tra Barù e Delia.