GF Vip, Barù attacca Jessica Selassié: "Sei insopportabile, tra noi non c’è amore"

Con il passare delle ore la situazione legata a Barù e Jessica diventa sempre più complessa. Il vippone infatti, nonostante le insistenze della principessa, non sembra essere molto interessato ad approfondire la conoscenza e, anche durante uno sfogo con Giucas Casella, afferma che difficilmente si vedranno dopo il “Grande Fratello Vip“.

Nel pomeriggio di ieri poi Barù si è reso protagonista di un’altra lite piuttosto pesante con Jessica per le accuse di essere uno stratega. Il tutto inizia durante la preparazione del pranzo, ove il nipote di Costantino della Gherardesca non le manda a dire: “Sei veramente insopportabile. Prima mi insulti e poi sei insopportabile”.

Giucas Casella, presente nella conversazione e da vero fan della coppia, prova a mettere una pezza su questa loro lite: “L’amore non è bello se non è litigarello” ricevendo una secca risposta di Barù: “Non c’è più amore, non c’è mai stato. Quindi cosa dovrei spiegare?”.

Il duro faccia a faccia tra Barù e Jessica

Jessica prova a spiegare il suo sfogo avvenuto in diretta: “Oltre a essere arrabbiata, visto che hai detto che non ti fidi di me, l’hai detto nella capanna, perché non mi conosci, io di te mi fido, anche se non ti conosco bene. Allora visto che prima che noi parlassimo è più lecito avere dei dubbi”.

Il vippone però non vuole sentire scuse e continua ad attaccare duramente la ragazza: “Hai detto che io faccio la strategia per cosa? Adesso te la faccio vedere io la strategia. Mi sembra un insulto alla persona, all’anima. Ai valori di una persona. Boh, la trovo un’offesa brutta, solo questo”.

La vippona prova a giustificarsi, rivelando di aver detto quelle cose solamente in un momento di rabbia, e di ritenere assurdo che si arrabbi per un’affermazione del genere. Alla fine prova anche a chiedere scusa per le sue affermazioni, ma Barù ancora ora sembra essere molto risentito.