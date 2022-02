GF Vip, Barù attacca i brani di Sanremo: "Mi volevo sparare. A Noemi devono tagliare le corde vocali"

L’ultima edizione del Festival di Sanremo, terminata sabato con la vittoria di Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, è stato un vero successo. Infatti Amadeus, per il terzo anno di seguito, ottiene un nuovo record di ascolti e, per questo motivo, in Rai si starebbe lavorando per convincere il conduttore a proseguire il suo lavoro per il 2023.

Oltre agli ospiti chiamati in studio, come il suo amico Rosario Fiorello ma anche Drusilla Foer e Marco Mengoni, i telespettatori hanno apprezzato molto i brani portati in studio dagli artisti in gara. Oltre ai due vincitori, tante canzoni stanno passando molto spesso in radio, tra cui troviamo in cima alla lista quella di Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico.

Barù attacca i brani del Festival di Sanremo

I concorrenti del “Grande Fratello Vip” per ovvi motivi non hanno potuto vedere le puntate della kermesse sanremese, ma in questi giorni gli autori mandano nella casa i brani proprio del Festival. E, diversamente dal pubblico da casa, non tutti apprezzano le canzoni presentate dai cantanti in gara, ove tra i più critici troviamo Barù.

Il parente di Costantino della Gherardesca, con una frase piuttosto discutibile, afferma: “Dopo quelle canzoni di Sanremo, che mi volevo sparare una fucilata nei cogl**ni oggi. Mamma mia”. E, successivamente, lancia una frecciatina a Noemi: “Gli devono tagliare le corde vocali“.

Si tratta sicuramente di una battuta senza malizia quella detta da Barù nella casa, ma nel giro di pochi secondi è finito nel trash più sbagliato. Oltre all’errore grammaticale “Gli” usato per un soggetto al femminile, i concorrenti nella casa hanno provato a far ragionare Barù: “Non puoi dire queste cose”.

Intanto questa sera ritorna una nuova diretta del “Grande Fratello Vip” dopo una settimana di pausa proprio a causa della messa in onda del “Festival di Sanremo”. E, tra i tanti argomenti che si toccheranno, non va escluso che Signorini possa fare una ramanzina a Barù.