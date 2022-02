GF Vip, Barù accusa Manila Nazzaro di essere razzista: i motivi

Negli ultimi giorni Manila Nazzaro, una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip“, sta ricevendo numerosi attacchi da parte di alcuni inquilini. Tra i più avvelenati nei suoi confronti troviamo l’attore Kabir Bedi che, offeso dalla nomination ricevuta, l’accusa di essere una persona falsa e cattiva, pensiero poi ribadito svariate volte in questi giorni.

Ora anche Barù non sembra risparmiarsi nei suoi confronti per una parodia poco apprezzata sui cinesi. Come riportato dal sito “361Magazine” il tutto inizia durante un momento di relax nella stanza blu, ove i vipponi si stanno concedendo dei massaggi rilassanti.

Il botta e risposta tra Manila Nazzaro e Barù

Mentre sta ricevendo il suo massaggio, Manila imita la parlata di un cinese appena sbarcato in Italia. Immediatamente però viene fermata da Barù che sin da subito si dissocia dalla sua “gag comica”: “Sei stata simpatica? Sarà simpatica, ma anche razzista. Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì. Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta ingrifando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il mazzo per arrivare qui“.

Manila prova a giustificarsi dietro la sua imitazione, ma Barù continua imperterrito a portare avanti il proprio pensiero: “Che cosa stai facendo allora? Che versi erano? Ok, dici che non erano cose offensive, va bene se lo dici tu. Sei offensiva e magari un cinese lo vede così”.

La compagna di Lorenzo Amoruso, probabilmente sotto choc per l’attacco improvviso ricevuto dal vippone, dichiara di non aver mai voluto offendere la cultura cinese, sottolineando come siano i numeri uno in merito ai massaggi rilassanti. Durante la discussione smentisce categoricamente di aver fatto dei versi per offendere il loro popolo, tra l’altro affermando di avere tantissimi amici cinesi a Roma.