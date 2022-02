GF Vip, Barbara D’Urso sarà ospite della finale

Alla conduzione della nuova edizione de “La pupa e il secchione” ci sarà Barbara D’Urso. Oltre alla novità legata alla presentatrice per quest’anno si proverà a sperimentare di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show.

Per il momento però si sa poco altro, ma il primo spot dedicato alla trasmissione di Mediaset possiamo vedere Barbara D’Urso nelle vesti di Madre, famoso personaggio di “Sensualità a corte” interpretato da Simona Garbarino, ove dà il via ad un botta e risposta con Jean Claude, ovviamente con protagonista Marcello Cesena.

Barbara D’Urso farà parte della finale del “GF Vip”

Secondo Giuseppe Candela, giornalista che scrive sul sito “Dagospia“, Barbara D’Urso ha deciso di voler presentare per la prima volta la nuova edizione de “La pupa e il secchione” durante la puntata del “Grande Fratello Vip”, reality condotto da Alfonso Signorini. Per lei infatti si tratterebbe di una vetrina molto importante, e non si esclude che possa avere un ruolo più “attivo” durante la giornata.

“Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza” afferma Candela che poi aggiunge: “Ospiterà in studio la collega Barbara D’Urso, da cui più volte ha preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5? Per il lancio della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale”.

La trasmissione, sempre come riportata da “Dagospia”, dovrebbe esordire il giorno successivo su Italia 1: “Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini. Gira voce che per i mesi di marzo e aprile ‘Pomeriggio 5’ dovrebbe andare in onda direttamente da Roma”.

Ovviamente il nome dei presenti nel cast è attualmente provvisorio e in fase di costruzione, ma nei prossimi giorni non si possono escludere ulteriori sorprese in merito ai vipponi che hanno detto di sì alla conduttrice.