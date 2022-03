GF Vip, Barbara D’Urso annuncia Soleil Sorgè come opinionista de "La pupa e il secchione"

Stasera inizia la nuova edizione de “La pupa e il secchione“, il reality show condotto da Barbara D’Urso. Proprio la Barbarella, ospite in collegamento da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, ha voluto lasciare alcuni scoop sul suo nuovo programma in onda su Italia 1.

Per le pupe nel cast faranno parte Mila Suarez, modella ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, la showgirl Flavia Vento, l’ex bonas di “Avanti un altro!” Paola Caruso, l’influencer Asia Valente, l’ex fidanzata di Paolo Brosio cioè Maria Laura De Vitis e infine l’influencer Vera Miales. Tra i secchioni invece è presente Nicolò Scalfi, conosciuto per aver vinto una importante cifra a “Caduta libera” e il papirologo Aristide Malnati. Tra i pupi ci sono invece Francesco “Lenticchio” Chiofalo, Gianmarco Onestini, Denis Dosio e Mirko Gancitano.

Barbara D’Urso ospite della finale del “GF Vip”

Dopo aver mostrato ad Alfonso Signorini e il pubblico lo studio e la villa in cui soggiorneranno le pupe/pupi ed i secchioni, il conduttore del “Grande Fratello Vip” ci tiene a spezzare una lancia a suo favore: “Un grande applauso a Barbara D’Urso per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è facile per una primadonna di prestare la sua figura e il suo volto per Italia 1, e lo fai con grande semplicità ed entusiasmo”.

Tra i giurati, oltre a Federico Fashion Style e Antonella Elia che nonostante la positività del Covid-19 dovrebbe far parte della prima puntata de “La pupa e il secchione“, la D’Urso annuncia: “C’è questo terzo giurato che tanto si parla. Vorrei ufficialmente dire che… Soleil, sei stata nominata!”. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, con un misto d’imbarazzo e gioia, accetta di buon grado nel far parte del cast: “Ne sarei onoratissima“.

Il collegamento, durato circa cinque minuti, termina con la D’Urso che promette ai telespettatori un programma totalmente rinnovato e giovanile, con l’obbiettivo di riuscirsi ad adeguarsi ai giovani spettatori di Italia 1.