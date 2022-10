GF Vip, bacio tra Edoardo Donnamaria e De Pisis: Alberto va in crisi

Ascolta questo articolo

Tutto è successo durante una serata cocktail nel giardino del “Grande Fratello Vip”: Edoardo si è avvicinato ad Alberto sdraiato in tutta tranquillità e, prendendogli il viso dopo un ballo alquanto sensuale, gli ha rifilato un bacio sulla guancia. Un gesto innocente, viene da pensare, fatto in amicizia ma non è del tutto così e vediamo perché.

Intanto, per capire meglio quanto questo semplice gesto possa provocare danni collaterali di grossa portata, dobbiamo precisare che Alberto ha preso una sbandata per Edoardo e non lo ha mai nascosto, nemmeno allo stesso Donnamaria che, a detta di alcuni vipponi, potrebbe approfittare di questo interesse.

I dubbi di Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria

Lo stesso De Pisis ha seri dubbi a riguardo pur confermando il suo interesse per il compagno di avventura: “Sì a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento” ha ammesso il vippone parlando con i suoi coinquilini.

Edoardo si sta avvicinando molto a Antonella Fiordelisi e sembra che sia anche interessato ad approfondire la loro conoscenza, per questo motivo Daniele Del Moro consiglia ad Alberto di mettere le cose in chiaro al più presto, prima che per lui questo interesse diventi troppo importante. Antonino Spinalbese è dell’opinione che Donnamaria sappia di avere ascendente su De Pisis e possa voler solo giocare con lui: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace”.

Amaurys Pérez, invece, analizza la situazione e non vede un futuro roseo per Alberto: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi”. Il tutto si conclude con la confusione e lo smarrimento di De Pisis che trova conforto in Carolina Marconi: “Hai pensieri? Cos’hai tesoro? Quando hai voglia io sono qui. Non insisto, quando hai voglia di parlare ci sono sappilo”.