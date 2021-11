GF Vip, bacio appassionato tra Alex e Soleil: tutto sembra fuorché scenografico

Al “Grande Fratello Vip“, il triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, fa discutere e non poco. In molti non hanno mai creduto a nessuno dei protagonisti, ritenendo che sia tutto studiato a tavolino. La vicinanza tra Alex e Soleil nella casa, ha fatto storcere il naso e dopo l’ultimo confronto con Delia, tutto è apparso ancor più surreale e incredibile.

La Duran al confronto non si è mostrata per niente risentita, nonostante tra Alex e la Sorge ci sia una complicità palese. Loro dichiarano una semplice amiczia, ma è tutto sotto gli occhi di tutti. Il sabato sera il GF organizza sempre serate per i ragazzi, per dare loro modo di trascorrere del tempo in serenità e armonia. L’ultima occasione si è portata con sé un risvolto davvero incredibile o forse, era solo questione di tempo.

Andando con ordine, in casa è stata inscenata la Turandot e quella, è stata un’ottima occasione per i due gieffini per scambiarsi un bacio davvero appassionato. Trattandosi della Turandot, ovviamente è stato presentato come un bacio di scena, ma ha dato tutta l’impressione di essere molto altro. Addirittura il momento è durato più del previsto, con i due che si sono “limonati” a lungo.

Il bacio è stato davvero appassionato, un vero e proprio bacio con la lingua e anche se i due lo hanno fatto passare come “necessario” per l’interpretazione, la sensazione è stata assolutamente un’altra. Tutti si sono accorti dell’attrazione palese tra la Sorge e Belli. Anche Katia Ricciarelli lo ha detto, non risparmiando affatto il suo pensiero. La soprano, ne ha parlato ai diretti interessati.

“Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate“, queste le parole della Ricciarelli.