GF Vip, bacio a stampo tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito

Sono passate alcune settimane da quando Mario Ermito e Cecilia Capriotti hanno varcato la porta rossa della villa del “Grande Fratello Vip“. In poco tempo i ragazzi hanno avuto modo di amalgamarsi a pieno con i vecchi vip già presenti nella casa, stringendo amicizie con tutti. Inizialmente però, i rapporti tra Ermito e la Capriotti non erano proprio idilliaci.

A più riprese infatti i due hanno avuto modo di scontrarsi, arrivando perfino a generare una piccola lite, estinta poi sul nascere. Insomma sembrava che il rapporto tra i due ragazzi non aveva un futuro roseo nella casa. Poi però, sembra che di punto in bianco qualcosa sia cambiato, sia per Mario che per Cecilia; ambo le parti sembra che abbiano tutte le buoni intenzioni di metterci una pietra sopra.

Il bacio a stampo tra Mario e Cecilia

Proprio in segno di voler suggellare questa tregua, mentre i ragazzi nella casa erano nella stanza da letto, Cecilia si avvicina a Mario e fa un gesto che ha sorpreso tutti nella casa. Dalle telecamere infatti si vede benissimo che Mario, mentre era steso sul letto, riceve un bacio a stampo da Cecilia. Ovviamente alcuni hanno chiesto sorpresi la motivazione di quel gesto, ed ecco che la Capriotti sorprende ancor di più, affermando: “Adesso c’è amore tra di noi. Cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato uno sbaglio innocente“.

Anche Stefania Orlando ci scherza su, aggiungendo: “Ma è stato uno sbaglio o un abbaglio?“. Sembra dunque che alla fine la pace abbia regnato sovrana. Bisognerebbe ora monitorarne gli andamenti, per capire se questa tregua sarà duratura o meno. Non solo in casa, ma anche sul fronte televisivo sembra che la Capriotti abbia attratto alcune ire, precisamente quelle di Pamela Prati, dovuto a quel commento di Cecilia sul caso di Mark Caltagirone.

Cecilia ha di recente continuato a commentare quel caso, ma a un certo punto la produzione del GF Vip, per evitare che la Prati potesse riprendere di nuovo l’argomento, ha deciso di fare un segnale a Cecilia, facendo un rumore sulle casse audio, affinché potesse smettere di parlare dell’argomento. Chissà se la Prati riprenderà di nuovo il discorso.