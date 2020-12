GF Vip, avvicinamento "bollente" tra Pierpaolo e Giulia Salemi: "Ha già dimenticato la Gregoraci"

Nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda lunedì 7 dicembre, Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la Casa per sempre dopo aver trascorso un paio di giorni nel cucurio per ritrovare quella serenità persa negli ultimi tempi con Pierpaolo Pretelli. Così almeno sembrava, ma quello che sta succedendo nelle ultime ore tra le quattro mura di Cinecittà sembra riportare qualche nuvola sul loro rapporto.

I due, dopo l’uscita di Elisabetta, hanno iniziato ad avvicinarsi ancora di più e in queste ore tra i due è nata una sorta di scherzosa complicità. Pierpaolo infatti ha stuzzicato Giulia Salemi tirandole dell’acqua dopo che la ragazza aveva appena finito la messa in piega. L’ex di Francesco Monte ha risposto allo scherzo riempiendo le scarpe e il letto di Pretelli con della farina.

GF Vip, Giulia e Pierpaolo sempre più complici e vicini

Questi scherzi da caserma, sono culminati in una lotta di cuscini “bollente” – così come è stata definita da molti utenti che seguono il programma e commentano su Twitter – il tutto è stato ripreso mentre i due si trovavano in lavanderia. Così tra una cuscinata e l’altra, c’è stata occasione anche per qualche abbraccio e carezza di troppo che hanno lasciato il web spiazzato.

Molti internauti non hanno potuto fare a meno di commentare in maniera sarcastica questi atteggiamenti: “Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci” e ancora: “Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme“, insomma sembra comunque che i due ragazzi abbiano già la benedizione del web.

Benedizione che, invece, non crediamo possa arrivare dalla Gregoraci che in queste ore sta trascorrendo del tempo con il figlio Nathan Falco, proprio lui infatti è stato la motivazione determinante che ha fatto decidere la showgirl di abbandonare il gioco e trascorrere il Natale in famiglia. Staremo a vedere se Alfonso Signorini deciderà di parlarne nella diretta di venerdì si Canale 5.