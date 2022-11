GF Vip, autori accusati di creare clip non veritiere e montate ad arte: arriva la risposta di Alfonso Signorini

Ascolta questo articolo

In ogni reality show gli autori vengono accusati di manovrare e creare delle clip ad hoc solamente per creare nuove dinamiche nella trasmissione. Il programma più bersagliato è sicuramente “L’isola dei famosi“, poiché la trasmissione non venendo trasmesso per 24 ore su 24, sarebbe più facile mostare ciò che si desidera far vedere.

Nonostante una trasmissione praticamente intera però anche gli autori del “Grande Fratello Vip” vengono accusati di creare delle clip al solo scopo di fomentare nuovi litigi o disguidi con lo scopo di fare nuove dinamiche. Nell’ultimo numero del settimanale “Chi Magazine” il direttore Alfonso Signorini ha voluto rispondere alle ultime critiche, sottolineando come sia impossibile farlo per una semplice ragione.

La risposta di Alfonso Signorini

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù”, una lettrice del magazine ha rivelato: “Vedo che i fuoriusciti dalla casa si lamentano spesso in diretta con lei che i filmati che mandate in onda non sono veritieri, perché montati ad arte. Lei come risponde a queste critiche, visto che firma anche il programma come autore? Mi piacerebbe leggere una sua risposta che facesse chiarezza su questo punto”.

Il conduttore però smentisce seccamente questa possibilità: “L’idea che il Gf costruisca a tavolino dinamiche fabbricando filmati che non rispecchiano ciò che succede è un leitmotiv che ricorre spesso nelle lamentele dei concorrenti. Sarebbe impossibile tradire la realtà quando si viene monitorati 24 ore al giorno dalle telecamere“.

Successivamente Alfonso Signorini non nasconde di essere tra gli autori del “GF Vip”, poiché cura i contenuti della prima serata insieme con il suo gruppo di lavoro, ma non si occupa delle tanto clip, ove ci tiene a sottolineare che le vede per la prima volta solamente durante la diretta, per due semplici ragioni: “Perché non lo faccio? Non ne avrei il tempo e, francamente, neppure la voglia“.