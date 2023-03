GF Vip, Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco entro Natale: Alfonso Signorini sarà il testimone di nozze

L’amore tra Attilio Romita e Mimma Fusco è stato messo a dura prova dal comportamento tenuto dal giornalista nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Infatti la donna non ha apprezzato l’avvicinamento tra il vippone e Sarah Altobello, dimostrando tutto il suo dissenso con svariate lettere mandate durante la diretta.

In una di esse aveva addirittura cacciato di casa Attilio, invitandolo a trovare un altro appartamento una volta finita la sua esperienza negli studi di Cinecittà. La crisi più grave però sarebbe passata e, come rivelato dall’ex mezzobusto del TG1, i due starebbero pensando alle nozze entro la fine dell’anno.

Le parole di Attilio Romita su Mimma Fusco

Nel corso della puntata del 13 marzo, Attilio rivela di aver trovato la sua compagna molto turbata per come sono andate le cose nella Casa più spiata d’Italia: “Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa“.

Nel prossimo numero del settimanale “Chi Magazine“, diretto proprio da Alfonso Signorini, il conduttore ha confessato che si parlerà proprio della relazione tra Attilio e Mimma. Il giornalista in questa circostanza ha chiesto la sua mano: “Le ho già dato l’anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale“.

Il giornalista vorrebbe come testimone di nozze Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, mentre Mimma avrebbe scelto Signorini: “Lei è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei”. Alfonso ha immediatamente accettato questa proposta con gioia, rivelando ad Attilio che questa pace ritrovata con la sua compagna lo sta ringiovanendo.

Proprio durante la messa in onda della puntata del “GF Vip”, Mimma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dedica al futuro marito in cui si vede il ritratto di Attilio Romita, ove il post viene accompagnato dalla canzone “Love my life” di Robbie Williams.