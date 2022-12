GF Vip, Attilio Romita si scusa con Mimma Fusco: "Non la tradirò mai". Lei risponde sui social: "Pietosi"

Ascolta questo articolo

Si accendono gli animi nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Durante la puntata di sabato 10 dicembre del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si parla del rapporto nato negli ultimi giorni tra Attilio Romita e Sarah Altobello, che pare stia diventando sempre più serio con il passare delle settimane.

La sosia di Melania Trump non ha mai nascosto di provare una certa passione per Attilio, rivelando di averlo sempre seguito da piccola durante le conduzioni del TG1. Tra i due è scattato pure un bacio, ma nel mentre non sono mancati neanche degli atteggiamenti piuttosto provocatori da parte dell’opinionista di Barbara D’Urso.

Attilio Romita si scusa con Mimma Fusco

Alfonso Signorini decide di aprire l’argomento mostrando ai concorrenti nella Casa una clip lunga circa un paio di minuti in cui vengono mostrati i momenti salienti del rapporto tra Attilio Romita e Mimma Fusco. Il giornalista ha poi affermato, prima di leggere i tweet scritti in settimana della sua compagna, di voler fare una proposta importante a lei dopo la fine dell’avventura nella Casa.

“Fossi stato un uomo libero sarebbe successo qualcosa. Stare qui è complicato per due ragioni” afferma con decisione Attilio come riporta “Fanpage” per poi aggiungere: “La prima di carattere fisiologico, perché dopo 80 giorni certe pulsioni sono naturali e non credo di essere un mascalzone ad averle. Poi c’è un aspetto psicologico importante, cioè che spesso non mi sento apprezzato e amato dai coinquilini. Mi dispiace, ho sbagliato e le chiedo scusa. Nella confidenza che ho preso con Sarah ho un pò esagerato, però non credo che l’amore che ci lega possa finire per una gag, il nostro amore è troppo grande e definitivo. Non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo”.

Ovviamente nella discussione rientra anche Sarah Altobello ove, rispondendo alle critiche di Sonia Bruganelli, afferma come il suo obbiettivo non è mai stato quello di far nascere una crisi sentimentale tra Attilio e Mimma, per questo motivo da oggi in poi si comporterà in maniera diversa per il rispetto di entrambi.

La compagna di Attilio però continua a essere molto attiva sui social, non tirandosi indietro nel commentare la diretta con le sue solite frecciatine. I tweet poi vengono riportati da Giulia Salemi in diretta: “Pietosi, mi permetto io! Stai lontana!” ma sembra che Mimma voglia attaccare anche il giornalista: “Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone”.

Alfonso Signorini quindi, nella parte finale della diretta, invita Mimma Fusco a intervenire nelle prossime puntate ma la donna, sempre sui social network, sembra aver già declinato questa proposta.