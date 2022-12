GF Vip, Attilio Romita si avvicina a Sarah Altobello: "Mi verrebbe voglia di prenderla"

Ascolta questo articolo

La conoscenza tra Attilio Romita e Sarah Altobello, due dei concorrenti del “Grande Fratello Vip”, sta iniziando a diventare molto più seria. La sosia di Melania Trump, nelle scorse settimane, non ha nascosto di provare un certo fascino per l’ex giornalista del TG1.

L’opinionista ha detto di avere un debole per lui e due giorni fa durante una conversazione Edoardo Donnamaria le ha domandato: “Ma veramente ti piace Attilio, ci faresti se**o?”. Sarah, senza scomporsi più di tanto, afferma in maniera positiva: “Certo, secondo me lui è molto sprint”.

Tra l’altro, il giorno successivo a questa dichiarazione, Sarah e Attilio si sono lasciati andare a un lungo confronto. La vippona in confessionale ammette di aver detto in confessionale di volersi prendere cura di lui dichiarando che, nonostante provi un forte rispetto per la sua compagna Mimma Fusco, al momento lo sente suo: “Non è una brutta cosa. Ora posso prendermi cura di te. È una cosa un po’ più introspettiva”.

Le ultime dichiarazioni di Attilio Romita

Nelle ultime ore, come riporta il sito “Biccy“, anche Attilio Romita sembra che stia iniziando a provare un certo interesse nei confronti di Sarah. Difatti, durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese, il giornalista non nasconde che sta iniziando a provare una certa difficoltà a non agire.

“Senti Antonino, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia” afferma il giornalista per poi aggiungere: “Ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e… Fino ad oggi per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, manco le guarda. Adesso è dura, è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qui che… Però non posso farlo. Andando avanti non è facile mi capisci?”.

Sicuramente nella prossima puntata Alfonso Signorini interverrà in merito a questa possibile relazione e non va escluso che nella Casa possa entrare proprio Mimma Fusco, la compagna di Attilio, che sui social ha risposto già in maniera stizzita ad alcuni fan.