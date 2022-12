GF Vip, Attilio Romita scarica Sarah Altobello: "È troppo fru fru, non mi permetterei mai di uscire con una come lei"

Ascolta questo articolo

Nella puntata scorsa si è parlato molto dell’avvicinamento tra Attilio Romita e Sarah Altobello, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. La sosia di Melania Trump non ha mai nascosto di provare una simpatia nei confronti dell’ex volto del TG1, rivelando che ci uscirebbe a cena se fosse single.

Un sentimento condiviso anche da Attilio, in cui però ha provato sempre a trattenersi per cercare di rispettare il suo rapporto con Mimma Fusco. Quest’ultima però non ha preso bene l’avvicinamento tra lui e Sarah e, durante la diretta di sabato con i suoi soliti tweet, pare aver scaricato il giornalista.

Attilio Romita contro Sarah Altobello

Nella diretta del 12 dicembre, anche con l’obbiettivo di riacquisire una certa fiducia nei confronti di Mimma, si scaglia pesantemente contro Sarah. In questa circostanza rivela che non uscirebbe mai con una persona come l’Altobello, affermando che al suo fianco ci vuole una donna più intelligente.

“Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru“ ha affermato il giornalista in un precedente confessionale per poi aggiungere: “Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello”.

Ovviamente Sarah, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, non prende bene le parole di Attilio e in diretta si scaglia contro di lui: “Non mi aspettavo queste osservazioni sul mio conto. Non mi ritengo una persona leggera. Che schifo. Ti vergogni di me? Non si tratta così una persona che ti è stata accanto. Mi hai offesa”.

Criticato dagli altri vipponi e anche da Sonia Bruganelli, il concorrente cerca di giustificare le sue parole rivelando che in confessionale gli hanno semplicemente chiesto se avesse sostituito Sarah con Mimma, rispondendo immediatamente di no a questa possibilità.