GF Vip, Attilio Romita parla di Mimma Fusco e fa piangere Sarah Altobello

Presente in studio dopo l’eliminazione dalla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, Attilio Romita ha voluto parlare dei primi giorni vissuti fuori dagli studi di Cinecittà. Attorno alla sua figura c’è un forte interesse da parte del pubblico, una curiosità nata dopo quando Mimma decise, con una lettera, di cacciare di casa il suo compagno dopo l’avvicinamento tra il giornalista e Sarah Altobello.

Il loro rapporto però lentamente sta ritornando a migliorare. Infatti nella diretta Mimma ha inviato una lettera a Romita in cui, dapprima ringrazia Signorini per i consigli ricevuti da parte sua: “Ritrovarsi dopo mesi di distanza è stato indubbiamente forte, le cose da dire sono tante che due righe non basterebbero. In sostanza, deve dimostrarmio di essere l’Attilio di prima e non l’irriconoscibile giocatore da reality che crea scompiglio. Per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata“.

Attilio conferma però che le cose vanno meglio del previsto, rivelando che a Bari è riuscito a incontrare il figlio di Mimma ricevendo le chiavi di casa. Successivamente si sono incontrate sotto lo stesso tetto, ammettendo di aver trovato una donna ferita e provata a causa del suo comportamento, sottolineando come in quel periodo numerosi “avvoltoi” si sarebbero avvicinati a lei per denunciarlo e cercare di cacciarlo fuori di casa.

Attilio fa piangere nuovamente Sarah Altobello

Sta facendo discutere anche la nuova frecciatina lanciata dall’ex volto del TG1 nei confronti di Sarah. Difatti Attilio, durante il suo discorso, rivela di aver ricevuto un nuovo rimprovero da parte di Mimma poiché la Altobello avrebbe fatto girare una voce: “Sarah ha detto che ho lasciato un bigliettino nel suo beauty. Non è mai accaduto“.

Alfonso Signorini, collegandosi con la Casa del “GF Vip”, riceve la conferma di Sarah in merito a questa voce e, dopo una prima smentita iniziale di Attilio, la ragazza mostra la prova in merito alle sue parole. In questa circostanza il giornalista perde le staffe: “Mi vuole rovinare. Di quei biglietti è piena la Casa. Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti. Canta e balla che ti riesce meglio“.

La vippona, profondamente ferita per aver dovuto subire un nuovo attacco da una persona che ammirava da piccola, ha semplicemente subito le parole di Attilio per poi scoppiare nuovamente a piangere.