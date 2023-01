GF Vip, Attilio Romita e le parole choc su Nikita Pelizon: "Non mi fa sangue, non le strapperei il perizoma con i denti"

Ascolta questo articolo

Attilio Romita, concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ricade nuovamente nel tranello e si rende protagonista di una nuova gaffe. Alcune settimane fa l’ex volto del TG1 infatti aveva parlato di Oriana Marzoli, rivelando nel corso della diretta che sarebbe pronto a farsi un “giretto” con la showgirl argentina.

Ovviamente le parole di Attilio non vengono prese bene da Oriana che, in seguito alla diretta, lo attacca duramente: “Attilio non ti parlo più, Attilio maiale. È finito il nostro rapporto qua”. In merito a questa vicenda si scatenarono anche i social network, in cui Anna Pettinelli definisce il vippone come un orrendo maschilista.

Attilio Romita e le parole su Nikita Pelizon

Nelle ultime ore, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Attilio si rende protagonista di una nuova gaffe, ma questa volta si riferisce a Nikita. Il discorso viene fatto con Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Luca Onestini che sin da subito rimangono increduli dinanzi alle parole di Romita.

“Non riesco a immaginarmi una cosa di sesso con Nikita“ ha affermato Attilio per poi aggiungere ulteriori dettagli sul suo “no”: “Quel modo di parlare, sempre così lento, non mi fa sangue. Proprio per niente. Non mi scatena. Non mi viene voglia di strappare il perizoma con i denti“.

I tantissimi fan di Nikita si sono immediatamente scatenati sui social network, chiedendo dei provvedimenti seri nei confronti di Attilio. Tra l’altro la Pelizon è una delle concorrenti più bersagliate di questa settima edizione del “GF Vip” ed i suoi legali, nelle scorse settimane, ha fatto un comunicato chiedendo agli autori del reality di fare qualcosa: “Abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e va affrontato l’argomento”.