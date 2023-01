GF Vip, Attilio Romita contro Wilma Goich: "È acida, cattiva e strega"

Ascolta questo articolo

Per Wilma Goich la puntata del 16 gennaio del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, non è stato delle più facili. La cantante infatti ha dovuto, tra le tante cose, confrontarsi con la sua ex migliore amica Patrizia Rossetti in cui da entrambi i fronti non si sono risparmiate con le parole pesanti.

Un altro caso lo si apre per via delle parole di Attilio Romita. L’ex mezzobusto del TG1 difatti nell’ultimo periodo è finito al centro delle critiche a causa del suo schieramento nei confronti di Dana Saber, l’ultima eliminata del “GF Vip”, e prendere le sue difese avrebbe sollevato molti malumori, uno tra tutti quello di Wilma Goich.

Lo sfogo di Attilio Romita e la risposta di Wilma Goich

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Attilio non avrebbe preso benissimo alcune parole dette dall’ex compagna di Edoardo Vianello, affermazioni che gli vengono riportate da altri coinquilini. Per questo motivo, in uno dei confessionali, ha accusato Wilma di essere: “Una vipera, cattiva e strega“ e il suo attacco, come confermato ad Alfonso Signorini, sarebbe nato quando la Goich lo avrebbe invitato ad abbandonare la Casa dopo il caso legato alla sua compagna di vita Mimma Fusco.

In questa circostanza però Wilma si dichiara innocente: “Qui purtroppo quando dici qualcosa esce e quando deve arrivare alla persona interessata si aggiungono una serie di cose. Io non ho mai parlato male di Attilio, tanto è vero che io mi ritengo una sua amica, se poi lui sostiene che io sia acida, cattiva è un suo pensiero”.

Rispondendo alle parole della Goich, il giornalista cerca di ritrattare un po’ le affermazioni e cerca di essere più morbido con la cantante: “Io credo che Wilma abbia dei salti d’umore straordinari, momenti in cui è Nonnì in cui è dolce, mi viene anche da chiederle dei consigli, perché sono sempre ponderati”.