GF Vip, Attilio Romita contro Luca Salatino: "Se alzi la voce o mi aggredisci ti faccio arrestare in diretta"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Luca Salatino e l’ex giornalista del TG1 Attilio Romita, due dei concorrenti che hanno preso parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, sembra essere ormai arrivato ad un punto di rottura inconciliabile.

Il tutto, come riporta il sito di “Davide Maggio“, inizia dopo l’eliminazione di Amaurys Perez avvenuta durante la diretta di giovedì, ove Attilio ha preparato la valigia al pallanuotista: “Oggi mi dice: ‘Ma tu hai messo le scarpe mie nel bagaglio di Amaurys?’. Gli faccio: ‘Tu sei venuto qua, tu mi hai fatto notare che c’erano due camicie tue nello stesso armadio di Amaurys. Perché sei venuto e me lo hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. ‘E pure le scarpe nere’. E io che ne posso sapere? Amaurys mi ha detto: ‘Questo è il mio armadio, metti dentro la roba”.

Da questa affermazione sarebbe nato una sorta di incomprensione tra Attilio e Luca, ma nel post puntata di lunedì entrambi hanno cercato di chiarirsi, senza però trovare nessun punto d’incontro. Romita infatti afferma come sia del tutto inconcepibile come, una persona della sua età, debba subire un’aggressione di questo tipo.

L’ex volto di “Uomini e Donne” ritiene eccessivo ritenere il suo comportamento come aggressivo, ma Attilio non ci sta e continua per la sua strada rivelando di non meritarsi un atteggiamento del genere contro poiché, almeno in questa circostanza, non avrebbe fatto nulla di male.

Luca quindi continua a giustificarsi, per poi lasciare la stanza con cui si stava confrontando con Attilio in maniera stizzita: “Secondo me in questi casi non c’entra l’età. Sono venuto a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso, non ti ho mai riso in faccia e tu avevi questo difetto. Io ero venuto qui per chiarire, ma fa niente. Se ti va bene così non posso farci nulla”.

L’atteggiamento avuto da Salatino non sembra essere stato accettato da Attilio che, durante uno sfogo con Sofia Giaele De Donà, ha voluto sottolineare come una cosa del genere in futuro non deve più capitare: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi io ti faccio arrestare in diretta“.