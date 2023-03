GF Vip, Attilio Romita contro gli autori: "Mi hanno fatto a pezzi"

L’avventura di Attilio Romita nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, è stata molto controversa. Difatti l’ex mezzobusto del TG1 si è ritrovato al centro di numerose critiche a causa di alcuni comportamenti ritenuti poco corretti da parte del pubblico.

In merito l’esempio più lampante è sicuramente il suo presunto avvicinamento a Sarah Altobello, che ha causato una furiosa reazione da parte della compagna Mimma Fusco. Proprio per questo motivo, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv”, il giornalista ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo Tv” lanciando una frecciatina piuttosto pesante agli autori del “GF Vip”.

Le parole di Attilio Romita sul “GF Vip”

“Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi“ ha affermato con una certa delusione il giornalista per poi aggiungere: “Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio”.

Mostra poi tutta la sua rabbia per come sarebbe stato trattato dagli autori: “Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: ‘Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo'”.

Va comunque detto che non si tratta della prima frecciatina lanciata da Attilio nei confronti degli autori del “GF Vip”. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di “Superguidatv” ha affermato: “Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa”.

Nonostante il rammarico di Attilio, non esclude clamorosi colpi di scena per il suo futuro. Difatti, continuando sempre la sua intervista a “Nuovo Tv”, ammette che gli piacerebbe molto occupare il ruolo di opinionista per l’ottava edizione del “Grande Fratello Vip”.