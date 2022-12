GF Vip, Attilio Romita bacia Sarah Altobello. La compagna: "Mi viene da vomitare, sono entrambi patetici"

Ascolta questo articolo

Attilio Romita e Sarah Altobello, con il passare dei giorni, si stanno avvicinando sempre di più. I due concorrenti del “Grande Fratello Vip” difatti non si stanno nascondendo più, con l’ex giornalista del TG1 che ha affermato di essere pronto a portare nel van la sosia di Melania Trump.

Negli ultimi giorni Sarah, nonostante abbia rivelato di voler rispettare la compagna di Attilio Romita, ha deciso di baciare sulle labbra il giornalista. Ovviamente questo gesto non viene preso benissimo da Mimma Fusco che, sul suo account di Twitter, ha iniziato ad affermare di dubitare nella fedeltà di Attilio.

La reazione di Mimma Fusco

I primi commenti di Mimma avvengono sotto il tweet dell’account “@Iperborea_“, in cui si vede Attilio rivelare proprio il suo desiderio di andare nel van insieme a Sarah Altobello: “Portala, divertiti siete perfetti!! P.S. non aspettare Natale! La pupa e il ….ne”.

Con il passare dei giorni la compagna di Attilio, stuzzicata anche dai fan del “Grande Fratello Vip”, ha alzato i toni continuando a sbraitare contro di lui: “Amavo Attilio e godeva della mia fiducia! Incondizionata! È sempre stato uomo elegante distinto … prima della Altobello “abito sartoriale” dizione perfetta attualmente ad alto rischio“. Successivamente, commentando le immagini del bacio dato sul divano tra Attilio e Sarah, ha affermato: “Mi viene il vomito, sono entrambi patetici”.

Si accende quindi una nuova possibile dinamica all’interno della Casa, in cui Alfonso Signorini potrebbe attingere nuove novità in merito. Tuttavia Mimma, rispondendo a un’altra fan, ha rivelato di non essere interessata ad avere un confronto sotto le telecamere, facendo così capire di voler aspettare la fine della sua avventura per fare i primi bilanci.

Come rivelato da Attilio prima di entrare nella Casa, Il primo incontro fra i due è avvenuto a Bari, dove il giornalista si era trasferito per lavoro. Proprio sulla sua seconda moglie, il giornalista ha svelato: “Mi invitavano alle feste e io facevo il farfallone, come sempre, fino a quando incontrai Mimma Fusco. La corteggiai a lungo e ora conviviamo da 7 anni”.